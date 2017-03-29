Fikret Orman'dan zorlu maç öncesi yorum

Siyah Beyazlıların yeni beslenme sponsorluğunun lansmanında soruları yanıtlayan Orman gündeme ait açıklamalarda bulundu.

"ALLAH NASİP EDERSE İKİ KUPAYI DA ALACAĞIZ"



Fikret Orman hem lig hem Avrupa şampiyonluğunu istediklerini söyleyerek "İstedikçe Allah verir. Kupaların hepsini istiyoruz. Niye bir tercihte bulunayım ki, UEFA Kupası'nı da lig şampiyonluğunu da da istiyoruz. Bizim işimiz Beşiktaşlıları, sporseverleri mutlu etmek. Allah da nasip etsin.Çocukları da görüyorsunuz çalışıyorlar, uğraşıyorlar, kulüpleri için formalarını ıslatıyorlar. Onların da başkanı olduğum için ayrı gurur duyuyorum. Allah nasip ederse ikisini de alacağız." dedi.



Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:



"LYON'DA 20-25 BİN BEŞİKTAŞLI OLACAK"



"Lyon'da 20-25 bin civarında Beşiktaşlı taraftar olacak. Bizim talebimiz olmadı. Lyon Kulübü, Avrupa'da yaşayan Beşiktaşlılara 17 bin kişilik tribün açtı. Biletler bir saat içinde satılmış. Bize de 3 bin civarında bilet verildi. Talep o kadar fazla ki, 17 bin kişilik biletler bir saat içinde satılınca taraftarlar, diğer bölümlerden almaya başlamış. Lyon Kulübü kontrollü gitmek için satışı durdurmuş. 58 bin kişi doldururduk ama şimdilik 25 bin kişide kalacağız. Beşiktaş Kulübü başkanı açısından çok hoş bir şey. Lyon, kendisine herhangi bir komşu ülke takımıyla maç yapmış olsaydı o kadar kısa sürede bu sayıda insanı toplayamazdı. Beşiktaş'a düşkünlüğü pekiştirecek bir şey. Maça gelecek taraftarlarımız, hepimiz Beşiktaş'ı temsil ediyoruz. Ülkemizi temsil ediyoruz. Ülkemize ve Beşiktaş'a yakışır şekilde hareket etmeliyiz. Taşkınlıktan uzak durmalı ve takımımızı desteklememiz gerektiğini unutmamalıyız."



"BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜ YABANCI VEYA TÜRK SERBESTLİĞİ İLE KAPANMAZ"



"Yabancı kuralı aslında tartışılıyor ama ortada bir değişiklik yok.Daha önce yabancı serbestliğinin artmasında en az zararı bizim göreceğimizi söylemiştim. Beşiktaş Kulübü ile alakalı strateji varsa, Beşiktaş'ın önü yabancı serbetliğiyle, Türk serbestliğiyle kapanmaz.Bir karar verildikten sonra dönülmemesi lazım. Bir kulüp kendi işini doğru yaptığı sürece her sistemde doğru hareket edebilir. Biz şu ankine adapte olduk. Başka bir şey olsa ona da adapte oluruz. Maç başladıktan sonra kural değişmez. İki stoper yanımızda. Biri Türk, biri yabancı. İkisi de profesyoneller. Bizim için hiçbir farkı yok. Buna göre devam edilmesini daha doğru buluyorum."



BEŞİKTAŞ'IN YENİ SPONSOR SPORCU BESLENMESİ ÜZERİNE



Beşiktaş sponsorlarına bir yenisini daha ekledi. Sporcu beslenmesi üzerine faaliyet gösteren Hardline firması ile yapılan anlaşmanın lansmanı Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Lansmana başkan Fikret Orman Hardline Yönetim Kurulu başkanı Kemal Taşhan ve futbolcularda Atınç ile Marcelo katıldı. Fikret Orman, Hardline firması ile işbirliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade ederek "İşbirliği yapan kurumlar da mutlu oluyor. Kemal bey bu sene bunları bedavaya verdi ama seneye para verecek." şeklinde esprili bir konuşma yaptı. Hardline Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Taşhan ise"Böyle bir markayla şampiyonluklara beraber imza atmayı umuyoruz. Çok güzel günler göreceğimize inanıyorum" dedi.