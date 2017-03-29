 Demba Ba sahada! – Fotomaç – 29 Mart 2017
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HEPSİ
    29 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    sahada!

    Demba Ba sahada!

    , Ümraniye ile yapılan özel maçı 2-1 kazandı Sakatlığı geçen , ikinci yarıda forma giydi.

    , Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor ile Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Siyahbeyazlılar karşılaşmaya Tolga - Beck, Rhodolfo, Atınç, Ersan - Gökhan inler, Tolgay - Aras, Talisca, Babel - Ömer ilk 11'iyle çıktı. Beşiktaş, 22'nci dakikada Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçerken, , 25'te Otoo ile eşitliği sağladı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Beşiktaş'ta geçen hafta sonu Astra Giurgiu ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 153 gün sonra sahalara dönen Caner Erkin'den sonra bir sevindirici haber daha geldi. İkinci yarıda, yaklaşık 8 ay sonra Senegalli futbolcu Demba Ba oyuna girdi. Siyahbeyazlılar bu bölümde daha etkili bir oyun ortaya koydu ve Tolgay Arslan 61'inci dakikada skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşma da bu skorla sona erdi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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