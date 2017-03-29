Çifte atak
Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev’den Domagoj Vida ve Shakhtar Donetsk’ten Yaroslav Rakitsky için sezon bitmeden transfer girişimlerine başlıyor.
İKİSİ DE 27 YAŞINDA
İki ismin gönderilmesinin ardından stoper hattında görev yapan Marcelo, Tosic ve Mitrovic'e ek olarak bu bölgeye yeni bir isim kazandırmayı planlayan Kara Kartal; 27 yaşındaki iki yıldız Domagoj Vida ve Yaroslav Rakitsky isimlerini gündemine aldı. Son transfer dönemlerinde sık sık kulübün gündemine gelen ikili için temasların şimdiden başladığı belirtildi. Shakhtar Donetsk'li Rakitsky ve Dinamo Kiev'li Vida için Başkan Fikret Orman'ın Ukrayna'nın yolunu tutacağı ifade edildi.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
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