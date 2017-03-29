 Çifte atak – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Çifte atak

    Çifte atak

    Siyah-beyazlılar, ’den ve ’ten için sezon bitmeden transfer girişimlerine başlıyor.

    'ta yeni sezon transfer harekatı hız kazandı... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirecek bir kadro oluşturmak için hazırlıklarını sürdüren yönetim, savunma hattı için de çalışmalara şimdiden başladı. Geçen sezon yaşadığı sakatlığı atlatmasının ardından sahalara geri dönen ancak form grafiği beklenenin altında kalması sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda yer bulamayan Luiz Rhodolfo'yla lig bitiminde yolların ayrılacağı öğrenildi. Yolların ayrılacağı ikinci isim ise Atınç ya da Ersan Gülüm'den biri olacak.

    İKİSİ DE 27 YAŞINDA
    İki ismin gönderilmesinin ardından stoper hattında görev yapan Marcelo, Tosic ve Mitrovic'e ek olarak bu bölgeye yeni bir isim kazandırmayı planlayan Kara Kartal; 27 yaşındaki iki yıldız ve isimlerini gündemine aldı. Son transfer dönemlerinde sık sık kulübün gündemine gelen ikili için temasların şimdiden başladığı belirtildi. 'li Rakitsky ve 'li Vida için Başkan Fikret Orman'ın Ukrayna'nın yolunu tutacağı ifade edildi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:37
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