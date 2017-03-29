Beşiktaş'ta kombine kart merkezi yenilendi

Vodafone Arena'daki merkezde, futbol takımının gelecek sezonki maçları için kombine kart satışları gerçekleştiriliyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yenilenen merkezi ziyaret ederek bir süre satışları takip etti.

Basın mensuplarına kombine kart satışlarıyla ilgili bilgi veren Orman, "Yeni başladık. Birinci gün bin 850 kişi hemen kombinesini yenilemiş. Devam ediyor. Kombinesi olup da yer değiştirmek isteyenler var. Kalan yer olursa değiştirme imkanı sağlayabiliriz." diye konuştu.

Bu sezon olduğu gibi 2017-2018'de de 32 bin kombine satacaklarını belirten Orman, "En büyük sıkıntı ondan sonra başlayacak. Fazla derecede kombine talebi var. 32 bin kombine var. Maç başı satmakla hem kulübümüze gelir sağlıyoruz hem de karaborsanın çıkmasını engelliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kombine kart satışlarını da artık modern bir merkezde gerçekleştirdiklerini anlatan Orman, sözlerini şöyle tamamladı:

"2 bin 200 civarında rakip takıma bıraktığımız yer var. Sponsorlara verilen yerlerin ardından 6 bin maç başına satılacak yer kalıyor. Allah, taraftarlara iyi hizmet alacağı ortamları nasip etti. Ürünlerimize insanlarımızın talebi var. Eskiden 10 bin seviyesinde kalıyorduk. 32 bin değil 30 bin daha olsa onu da satabilecek taraftar isteği var."