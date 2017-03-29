 Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi – Fotomaç – 29 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi

    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi

    Beşiktaş, ligin 26. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar eksik çalıştı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Çift kale maçta turuncu takım, siyah ekibe üstünlük sağlarken, Cenk Tosun attığı 5 golle dikkati çekti.

    Siyah-beyazlıların antrenmanı sonunda bazı oyuncular şut çalışması yaptı.

    Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.

    Quaresma, Mitrovic ve Aboubakar katılmadı

    Beşiktaş'ın antrenmanına milli takım kamplarından henüz dönmeyen Ricardo Quaresma, Matej Mitrovic ve Vincent Aboubakar katılmadı.

    A Milli Takım'dan dönen Cenk Tosun ile Oğuzhan Özyakup ise çalışmada yer aldı. Sakatlığı geçen Gökhan Gönül de takımla çalıştı.

    İlk bölümdeki koşuda yer alan Ersan Adem Gülüm, çalışmasına salonda devam etti. Hafif sakatlığı bulunan Caner Erkin de salonda çalışmalarını sürdürdü.

    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.