Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi
Beşiktaş, ligin 26. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar eksik çalıştı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Çift kale maçta turuncu takım, siyah ekibe üstünlük sağlarken, Cenk Tosun attığı 5 golle dikkati çekti.
Siyah-beyazlıların antrenmanı sonunda bazı oyuncular şut çalışması yaptı.
Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı.
Quaresma, Mitrovic ve Aboubakar katılmadı
Beşiktaş'ın antrenmanına milli takım kamplarından henüz dönmeyen Ricardo Quaresma, Matej Mitrovic ve Vincent Aboubakar katılmadı.
A Milli Takım'dan dönen Cenk Tosun ile Oğuzhan Özyakup ise çalışmada yer aldı. Sakatlığı geçen Gökhan Gönül de takımla çalıştı.
İlk bölümdeki koşuda yer alan Ersan Adem Gülüm, çalışmasına salonda devam etti. Hafif sakatlığı bulunan Caner Erkin de salonda çalışmalarını sürdürdü.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:53
- Artık kapı kapandı
Toplam 5
Yorum
dctrblack bir iki aidat ödememiştir bu da
- Wesley değil Nasri
Toplam 13
Yorum
Tudor hoca sakın ha sakın. GS YA YARAMAZ NASRİ. İSTERSE PELE OLSUN. YAŞ 29 İŞ BİTMİŞ. GS ALIRSA YAZIKLAR OLSUN ONLARA. HALA AKILLANMADI MI BU GS YIMIZ.. TUDOR SAKIN
- Çifte atak
Toplam 10
Yorum
hattrick Mitrovic geliyor mitrovice güvenelim harika bir stoper var elimizde ama Rhodolfo'nun yerine Rakitsky düşünülebilir
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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