 Beşiktaş'a kötü haber: Yine sakatlandı! – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'a kötü haber: Yine sakatlandı!

    Beşiktaş'a kötü haber: Yine sakatlandı!

    Sakatlıktan yeni çıkan Caner Erkin'in sol üst ön adalesinde yırtık tespit edildi. Milli oyuncu 10 gün sahalardan uzak kalacak.

    Aşil tendonu kopması nedeniyle yaklaşık 5 aydır forma giyemeyen ve sakatlığının geçmesi sonrası yeniden takımla çalışmalara başlayan Caner Erkin'den kötü haber geldi.

    Sol üst ön adalesinde yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu, 10 gün sahalardan uzak kalacak.

    Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek olan yıldız futbolcu UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı Lyon karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak.

    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:23
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