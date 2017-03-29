Beşiktaş'a kötü haber: Yine sakatlandı!
Sakatlıktan yeni çıkan Caner Erkin'in sol üst ön adalesinde yırtık tespit edildi. Milli oyuncu 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Aşil tendonu kopması nedeniyle yaklaşık 5 aydır forma giyemeyen ve sakatlığının geçmesi sonrası yeniden takımla çalışmalara başlayan Caner Erkin'den kötü haber geldi.
Sol üst ön adalesinde yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu, 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek olan yıldız futbolcu UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı Lyon karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:23
- Wesley’le ipler kopuyor
Toplam 7
Yorum
aktas2001tr GS bir an önce, pahalı topçuları elden çıkararak, ACİLEN genç, dinamik, koşan, başarıya aç, bütçemize uygun futbolcular bulmalı.
- Emre Mor'un menajeri F.Bahçe'yle görüştü
Toplam 37
Yorum
özgür boş pazarlık taraftara sakınleştirici verme işi
- Beşiktaş'a kötü haber: Yine sakatlandı!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Geçmiş olsun paşam dikkatli ol biraz daha aşırı hırs ters teper sana daha çok ihtiyacımız var en kısa sürede iyileş dön takıma
Beşiktaş'a kötü haber: Yine sakatlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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