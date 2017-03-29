Beşiktaş, DKY İnşaat ile işbirliği anlaşması imzaladı. Fikret Orman, DKY İnşaat'tan 11 daire aldıklarını ve basketbol ve voleybol branşlarında oynayan yabancı sporcular için kira ödeme derdinden kurtulacaklarını söyledi.

Vodafone Arena'da düzenlenen işbirliği anlaşmasına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, DKY İnşaat Onursal Başkanı İbrahim Dumanyaka, DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya ile basın mensupları katıldı.



Orman: "Çok güzel projeye yatırım yaptık"

Fikret Orman, "Beşiktaş, DKY şirketinin Kağıthane'deki prolejelerinde yer satın aldı. Artık çok fazla sporcumuz var. O sporcularımıza kiralar ödeyerek yer tutuyoruz. Artık ondan biraz uzaklaşmak istedik. Özellikle futbol harici branşlar için DKY Kağıthane projesine yatırım yaptık. Değerli ağabeyimiz (İbrahim Dumankaya) Beşiktaşlı. Kardeşimiz (Ali Dumankaya) Galatasaraylı ancak az kaldı ondan da döndüreceğim. Beşiktaş Kulübü'ne çok yapıcı ve yardım etme konusunda çok yaklaştılar. Biz de çok güzel projeye yatırım yaptık. 11 daire aldık. Kağıthane eskiden bize uzak kalıyordu ama Akatlar'dan 15 dakika mesafede. Ben camia başkanı olarak DKY Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı ve üyelerine camiamıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.



Ali Dumankaya: "Biz Beşiktaş'ın yeni 11'i DKY'den diyoruz"

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya ise, "Biz hem Galatasaraylı hem de Beşiktaşlı olarak buradayız. Eşim Beşiktaşlı ve ufaklıkta 5 sene Galatasaray 5 sene Beşiktaşlı oldu. Sporda dostluk-kardeşlik önemli. Biz, 'Beşiktaş'ın yeni 11'i DKY'den' diyoruz. DKY 10 kağıthane projemizi destekledikleri için çok memnun olduk" şeklinde konuştu.



İbrahim Dumankaya: "En eski Beşiktaşlılardan biriyim"

DKY İnşaat Onursal Başkanı İbrahim Dumankaya da hayırlı olmasını dileyerek, "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray dışında başka takım yoktu eskiden. Şenol Birol vardı o dönemde, biz de o sıralar Beşiktaş'ı tuttuk. En eski Beşiktaşlılardan biriyim. İnşallah başkanımızla da güzel yerlere gideriz. Hepimizin başarılarını diliyorum" dedi.



Orman: "Kira ödemek istemiyoruz"

İşbirliği anlaşmasının detaylarının sorulması üzerine Fikret Orman, "Tam fiyatlarını bilmiyorum ama DKY İnşaat Beşiktaş'ın orada bulunması için bize çok yardımcı oldu. 2+1, 1+1 gibi dağılımları var. Kira ödemek istemiyoruz ve bu projeden alarak basketbol ve voleybol takımımızın oyuncularını burada değerlendirmek istiyoruz. Ana prensibimiz kazan-kazan ve hayırlı olmayan hiçbir işin içerisinde olmayız. Ön koşulumuz onlar da biz de kazançlı olalım. Şimdi DKY ile bir iş yaptık, sonra belki 10 tane iş yaparız. Forma sponsoru 3 seneliğine dolu. Her yerimiz dolu uzun süreçli. Şirket Beşiktaş ile alakalı, forma ile alakalı sponsorluk yapmak isterse konuşuruz" ifadelerini kullandı.