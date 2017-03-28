 Vincent Aboubakar kıymete bindi! – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    kıymete bindi!

    Vincent Aboubakar kıymete bindi!

    Portekiz basını, ’taki performansı sayesinde talihi açılan Aboubakar’a West Ham, Norwich, Stoke City ve Crystal Palace’ın talip olduğunu iddia etti.

    'ta 'ın durumu belirsizliğini korurken, son maçlarda attığı goller kadar gördüğü kırmızı kartlarla da konuşulan Kamerunlu yıldız için son karar sezon sonu verilecek. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen Portekiz'den ilginç bir iddia geldi. Portekiz'den Sapo Deportes, Beşiktaş sayesinde Vincent Abouvakar'a Premier Ligin kapılarının açıldığını; West Ham, Norwich, Stoke City ve Crystal Palace'ın Porto'nun kapısını çaldığını yazdı. Ancak 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun 31 Mayıs'a kadar Beşiktaş'ta olduğu da hatırlatıldı.

    ÇİNLİLER DE YAKIN TAKİPTE
    Bu arada bonservisi Porto'da olan Kamerunlu yıldız için Çin'den de cazip geldiği ifade edildi. Portekiz basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın fiyat düşürmeye çalıştığı Aboubakar için Çin'den Porto adına çok cazip bir teklif geldiği belirtildi. Porto'nun bu teklife çok sıcak baktığı ancak bilgilendirilen Aboubakar'ın ise Çin'e gitmeyi reddettiği ifade edildi. Kamerunlu forvetin, Çin teklifi sonrası Porto ile yaptığı görüşmede Beşiktaş'ta kalmayı istediğini kulüp yetkililerine ilettiğinin altı çizildi.

    30 MAÇTA 13 GOL ATTI
    Sezon başında Beşiktaş'ın kiralama teklifi dışında teklif almayan Aboubakar'ın bu çıkışının, Porto'nun Türkiye'ye başka kiralık oyuncu gönderme konusunda daha hevesli getirdiği belirtildi. Aboubakar özellikle Kamerun'a Afrika Kupası'nı getiren golü kaydettikten sonra piyasasını artırmıştı. Kara Kartal, bonservesini alıp daha yüksek bir bedele satma fırsatı dahil birçok seçeceği düşünüyor. 3 gün arayla gördüğü 2 kırmızı kartla tepki toplayan Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6'sı lig, 6'sı Avrupa, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 gol attı.

    BRÜKSEL'DE SÜRPRİZ!
    Kamerun Milli Takımı, Brüksel'de bugün Gine ile karşı karşıya gelecek. Afrika ekibi Brüksel'de kampa girerken, Beşiktaşlı taraftarlar ise Vincent Aboubakar'ı yalnız bırakmadı. Bir grup siyah-beyazlı taraftar Kamerun Milli Takımı'nın kamp yaptığı otele giderek, Aboubakar'a sevgi gösterisinde bulundu. Aboubakar da onları el sallayarak selamladı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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