Vincent Aboubakar kıymete bindi!
Portekiz basını, Beşiktaş’taki performansı sayesinde talihi açılan Aboubakar’a West Ham, Norwich, Stoke City ve Crystal Palace’ın talip olduğunu iddia etti.
ÇİNLİLER DE YAKIN TAKİPTE
Bu arada bonservisi Porto'da olan Kamerunlu yıldız için Çin'den de cazip geldiği ifade edildi. Portekiz basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın fiyat düşürmeye çalıştığı Aboubakar için Çin'den Porto adına çok cazip bir teklif geldiği belirtildi. Porto'nun bu teklife çok sıcak baktığı ancak bilgilendirilen Aboubakar'ın ise Çin'e gitmeyi reddettiği ifade edildi. Kamerunlu forvetin, Çin teklifi sonrası Porto ile yaptığı görüşmede Beşiktaş'ta kalmayı istediğini kulüp yetkililerine ilettiğinin altı çizildi.
30 MAÇTA 13 GOL ATTI
Sezon başında Beşiktaş'ın kiralama teklifi dışında teklif almayan Aboubakar'ın bu çıkışının, Porto'nun Türkiye'ye başka kiralık oyuncu gönderme konusunda daha hevesli getirdiği belirtildi. Aboubakar özellikle Kamerun'a Afrika Kupası'nı getiren golü kaydettikten sonra piyasasını artırmıştı. Kara Kartal, bonservesini alıp daha yüksek bir bedele satma fırsatı dahil birçok seçeceği düşünüyor. 3 gün arayla gördüğü 2 kırmızı kartla tepki toplayan Vincent Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 6'sı lig, 6'sı Avrupa, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 gol attı.
BRÜKSEL'DE SÜRPRİZ!
Kamerun Milli Takımı, Brüksel'de bugün Gine ile karşı karşıya gelecek. Afrika ekibi Brüksel'de kampa girerken, Beşiktaşlı taraftarlar ise Vincent Aboubakar'ı yalnız bırakmadı. Bir grup siyah-beyazlı taraftar Kamerun Milli Takımı'nın kamp yaptığı otele giderek, Aboubakar'a sevgi gösterisinde bulundu. Aboubakar da onları el sallayarak selamladı.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:11
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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