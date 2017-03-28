 Türklerden korkuyorlar! – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Türklerden korkuyorlar!

    Türklerden korkuyorlar!
    'da tam bir Beşiktaş paniği yaşanıyor. 13 Nisan'da oynanacak maçı öncesinde 15 bin Türk'ün şehre gelmesinin konuşulduğu ortamda Lyon Başkanı taraftarlardan biletlerini Türklere satmamalarını rica etmişti. Bu kez de Lyon kulübü yurt dışından bilet alımlarını yasakladı. Bugüne kadar en pahalı biletler tükenirken, orta ve düşük fiyattaki biletler ise duruyor.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
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