 Talisca’ya yeni görev – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    ’ya yeni görev

    Talisca’ya yeni görev
    'a transfer olduğu günden bu yana duran topların başına geçen tek isim olan ve attığı ve attırdığı gollerle Kartal'ı uçuran Talisca'yı önümüzdeki haftalarda yeni görevler bekliyor olacak. 24 maçta 9 gol, 5 asist üreten Brezilyalı hücum oyuncusuna, oyun içinde kanatlarda görev yapan Quaresma ve Babel ile pozisyon gereği yer değiştirip rakibi şaşırtma görevi verileceği öğrenildi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:03
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