 Ortaya ‘Yunan’ takviye – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Ortaya ‘Yunan’ takviye

    Ortaya ‘Yunan’ takviye

    yönetimi, yeni sezonda Atiba ve Oğuzhan’ın ayrılma ihtimaline karşılık iki Yunan yıldız (24) ve (26) için düğmeye bastı.

    Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa koşan, UEFA Avrupa Ligi'nde de gözünü kupaya giden siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor...

    Avrupa'nın bir çok kulübünün peşinde olduğu Oğuzhan Özyakup'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık önlemini erkenden almak isteyen siyah-beyazlılarda ilk hedef Konstantinos Fortounis. Olympiakos'ta forma giyen 24 yaşında ve 1.83 boyundaki genç oyuncu, bu kez Gökhan Keskin tarafından Belçika-Yunanistan maçında izlendi.

    Keskin, aynı maçta 9 kişi kalmasına rağmen Belçika'ya direnen Yunanistan'ın ön liberosu 'i de çok beğendi. Atiba futbolu bıraktığında zorluk yaşamamak için ön çalışma yapan siyah-beyazlıların, bonservisi Cagliari'de olan ve Torino'da kiralık olarak oynayan 26 yaşında ve 1.92 boyundaki Yunan oyuncuyu listeye aldığı bildirildi. Yönetimin, iki oyuncu için sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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