Ortaya ‘Yunan’ takviye
Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda Atiba ve Oğuzhan’ın ayrılma ihtimaline karşılık iki Yunan yıldız Kostas Fortounis (24) ve Panagiotis Tachtsidis (26) için düğmeye bastı.
Avrupa'nın bir çok kulübünün peşinde olduğu Oğuzhan Özyakup'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık önlemini erkenden almak isteyen siyah-beyazlılarda ilk hedef Konstantinos Fortounis. Olympiakos'ta forma giyen 24 yaşında ve 1.83 boyundaki genç oyuncu, bu kez Gökhan Keskin tarafından Belçika-Yunanistan maçında izlendi.
Keskin, aynı maçta 9 kişi kalmasına rağmen Belçika'ya direnen Yunanistan'ın ön liberosu Panagiotis Tachtsidis'i de çok beğendi. Atiba futbolu bıraktığında zorluk yaşamamak için ön çalışma yapan siyah-beyazlıların, bonservisi Cagliari'de olan ve Torino'da kiralık olarak oynayan 26 yaşında ve 1.92 boyundaki Yunan oyuncuyu listeye aldığı bildirildi. Yönetimin, iki oyuncu için sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:11
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
Ortaya ‘Yunan’ takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.