 Kombineler yenileniyor – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Kombineler yenileniyor

    Kombineler yenileniyor

    kulübü, Vodafone Arena'da 2017-2018 sezonu öncesinde kombine bilet fiyatlarını ilan etti.

    Açıklamada, siyah-beyazlı taraftarlara yönelik kombine kart satışıyla ilgili olarak önemli bilgiler ve tüm sorulara yanıt verilirken, fiyatlar da resmen ilan edildi. 2017-18 sezonu kombine yenilemelerinin başlama tarihi 29 Mart, bitiş tarihi ise 2 Mayıs olarak belirlendi. Kombine fiyatları 8'inci kategoride 1250 TL'den başlıyor, 1'inci kategoride 4750 TL'ye kadar çıkıyor.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
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