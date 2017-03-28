Kombineler yenileniyor

Beşiktaş kulübü, Vodafone Arena'da 2017-2018 sezonu öncesinde kombine bilet fiyatlarını ilan etti.

Açıklamada, siyah-beyazlı taraftarlara yönelik kombine kart satışıyla ilgili olarak önemli bilgiler ve tüm sorulara yanıt verilirken, fiyatlar da resmen ilan edildi. 2017-18 sezonu kombine yenilemelerinin başlama tarihi 29 Mart, bitiş tarihi ise 2 Mayıs olarak belirlendi. Kombine fiyatları 8'inci kategoride 1250 TL'den başlıyor, 1'inci kategoride 4750 TL'ye kadar çıkıyor.