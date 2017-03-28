 G.Birliği maçının biletleri satışta – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    G.Birliği maçının biletleri satışta

    G.Birliği maçının biletleri satışta
    , Spor Toto Süper Lig'in 26. Haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 19.00'da 'da ile karşılaşacak. Başkent temsilcisi ile oynanacak karşılaşmanın biletleri bugün 14.00 itibariyle satışa sunuluyor. Mücadelenin bilet fiyatları 80 ila 245 TL arasında değişirken; VIP ve 1903 tribünü biletlerinin ise 650-750 TL'den satılacağı ifade edildi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:08
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