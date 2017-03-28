 Dudu operasyonu Palmeiras’ı kızdırdı – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    operasyonu Palmeiras’ı kızdırdı

    Dudu operasyonu Palmeiras’ı kızdırdı
    Futbol Direktörü , siyah-beyazlıların transfer listesindeki isimlerden biri olan için bir hafta içinde üçüncü kez açıklama yapmak zorunda kaldı. Mattos, taraftarların kulübe baskı yapması üzerine Mattos, "Palmeiras bugün kimseyi satmadan ayakta kalabilir. Kulübü ikna etmek için gerçeklerden çok uzak bir teklif olmalı" diye konuştu.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:05
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