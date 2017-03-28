 Cyle Larin harekatı – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    harekatı

    Cyle Larin harekatı

    'ın forvet adayları listesine bir yenisi daha eklendi.

    Şampiyonluk yarışını önde götüren ve gelecek sezon için de transfer planlamalarına başlayan için İngiltere'den sürpriz bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın, Amerika Ligi MLS'te Orlando City forması giyen Cyle ile ilgilendiği kaydedildi. Kanada Milli Takımı forması da giyen genç forvetin, Atiba Hutchinson tarafından Beşiktaş'a önerildiği ve siyah-beyazlıların oyuncuyu listeye aldığı belirtildi. Bu arada İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın da, yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Romelu Lukaku'nun ayrılığı durumunda 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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