 Caner gibisi ‘el’ yakıyor! – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Caner gibisi ‘el’ yakıyor!

    Caner gibisi ‘el’ yakıyor!

    ’ın ’i İnter’den satın alma opsiyonu 1 milyon euro... Avrupa’nın en önemli liglerinde oynayan Caner ayarındaki sol beklerin fiyatları ise dudak uçuklatıyor.

    'ta operasyonu için düğmeye basıldı. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Caner için "1 milyon euro'ya Caner ayarında futbolcu alamayız" demişti. Avrupa'nın 5 büyük liginin en pahalı takımlarına bakıldığında Caner ayarındaki sol beklerin fiyatları adeta el yakıyor. İnter'den sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak transfer edilen ve sözleşmeye 1 milyon euro satın alma opsiyonu konulan Caner için siyah-beyazlılar opsiyonu kullanmaya karar verdi.

    BU FİYATLARA İMKANSIZ
    Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Çebi, sakatlığından kurtulan ve hazırlık maçında forma giyen tecrübeli futbolcu için, "Sezon sonunda 1 milyon euro'luk opsiyonu kullanmak istiyoruz. Caner Erkin ayarında bir futbolcu almaya kalktığınız zaman bu fiyatlara bulamazsın, bu çok zor" demişti. Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en pahalı takımlara bakıldığında Çebi'nin haklı olduğu ortaya çıkıyor. 1 milyon euro piyasa değeri olan tek sol bek, Marsilya'da forma giyen 32 yaşındaki Bedimo. Bu futbolcu Caner Erkin'den tam 4 yaş daha büyük...

    DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO
    Caner Erkin'i kadrosuna katan İtalyan devi İnter, sezon başındaki teknik direktörü Frank de Boer'un raporu doğrultusunda milli yıldız Caner'le yolları ayırma kararı vermişti. Caner Erkin'in Beşiktaş'a transferinin ardından bu bölgede forma giyen isim Ansaldi oldu. 30 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon euro. 28 yaşındaki Caner Erkin'in piyasa değeri ise 7.5 milyon euro.





    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
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