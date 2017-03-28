Caner gibisi ‘el’ yakıyor!
Beşiktaş’ın Caner Erkin’i İnter’den satın alma opsiyonu 1 milyon euro... Avrupa’nın en önemli liglerinde oynayan Caner ayarındaki sol beklerin fiyatları ise dudak uçuklatıyor.
BU FİYATLARA İMKANSIZ
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Çebi, sakatlığından kurtulan ve hazırlık maçında forma giyen tecrübeli futbolcu için, "Sezon sonunda 1 milyon euro'luk opsiyonu kullanmak istiyoruz. Caner Erkin ayarında bir futbolcu almaya kalktığınız zaman bu fiyatlara bulamazsın, bu çok zor" demişti. Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en pahalı takımlara bakıldığında Çebi'nin haklı olduğu ortaya çıkıyor. 1 milyon euro piyasa değeri olan tek sol bek, Marsilya'da forma giyen 32 yaşındaki Bedimo. Bu futbolcu Caner Erkin'den tam 4 yaş daha büyük...
DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO
Caner Erkin'i kadrosuna katan İtalyan devi İnter, sezon başındaki teknik direktörü Frank de Boer'un raporu doğrultusunda milli yıldız Caner'le yolları ayırma kararı vermişti. Caner Erkin'in Beşiktaş'a transferinin ardından bu bölgede forma giyen isim Ansaldi oldu. 30 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon euro. 28 yaşındaki Caner Erkin'in piyasa değeri ise 7.5 milyon euro.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:10
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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