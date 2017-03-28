 ''Bir yere gitmeyeceğim!'' – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    ''Bir yere gitmeyeceğim!''

    ''Bir yere gitmeyeceğim!''
    'ın tecrübeli file bekçisi , siyah-beyazlı kulüpten ayrılmayacağını açıkladı. Tolga, yaptığı yazılı açıklamada, "Özlenen Tolga'yı izletmek için gece gündüz çalışıyorum, çabalıyorum. Ben buradayım, bir yere de gitmiyorum. Beşiktaş bütün kupaları kaldıracak ve ben her gün olduğu gibi o gün de bu takımın kaptanı olduğum için gurur duyacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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