Beşiktaş, hazırlık maçında kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 2 Nisan Pazar günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan Gülüm, Atınç Nukan, Aras Özbiliz, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Talisca, Babel ve Ömer Şişmanoğlu on biriyle başladı.
Mücadelenin ilk yarısı 21. dakikada Babel ve 25. dakikada Otoo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, Tolgay Arslan'ın 61. dakikada kaydettiği golle siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
DEMBA BA SAHALARA DÖNDÜ
17 Temmuz 2016'da Shanghai Shenhua forması giyerken Shanghai SPIG ile oynanan maçta ayağı kırılan ve uzun bir tedavi dönemi geçiren Demba Ba, 8 ayın ardından ilk kez sahaya çıktı.
Senegalli forvet oyuncusu Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna girdi.
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 18:38
- Tudor 7 transfer istedi
Toplam 24
Yorum
malesef tudor geldiğinden beri takıma top oynatmadı kontra atak futbolu bize ters! bizler hücum futbolu istiyoruz tudorda fazla ömür göremiyorum
- Tolgay ısrarı
Toplam 17
Yorum
GARAGARTAL Ne satması kardeşim.Atiba kaç sene daha oynayabilcek.Sonra yine adam ara,ön libero ara ortasaha ara.Bu adam satılmaz,çok yönlü futbolcu
- Volkan takıma katılıyor
Toplam 1
Yorum
çilekeş katılmasa ne iyi olurdu.
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