Beşiktaş, hazırlık maçında kazandı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan Gülüm, Atınç Nukan, Aras Özbiliz, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Talisca, Babel ve Ömer Şişmanoğlu on biriyle başladı.



Mücadelenin ilk yarısı 21. dakikada Babel ve 25. dakikada Otoo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, Tolgay Arslan'ın 61. dakikada kaydettiği golle siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.



DEMBA BA SAHALARA DÖNDÜ

17 Temmuz 2016'da Shanghai Shenhua forması giyerken Shanghai SPIG ile oynanan maçta ayağı kırılan ve uzun bir tedavi dönemi geçiren Demba Ba, 8 ayın ardından ilk kez sahaya çıktı.



Senegalli forvet oyuncusu Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna girdi.



Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.