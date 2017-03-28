 Beşiktaş, hazırlık maçında kazandı – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    , hazırlık maçında kazandı

    Beşiktaş, hazırlık maçında kazandı

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 2 Nisan Pazar günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan , TFF 1. Lig ekiplerinden ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan Gülüm, Atınç Nukan, Aras Özbiliz, Gökhan İnler, Tolgay Arslan, Talisca, Babel ve Ömer Şişmanoğlu on biriyle başladı.

    Mücadelenin ilk yarısı 21. dakikada Babel ve 25. dakikada Otoo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, Tolgay Arslan'ın 61. dakikada kaydettiği golle siyah-beyazlılar, 'u 2-1 mağlup etti.

    DEMBA BA SAHALARA DÖNDÜ
    17 Temmuz 2016'da Shanghai Shenhua forması giyerken Shanghai SPIG ile oynanan maçta ayağı kırılan ve uzun bir tedavi dönemi geçiren , 8 ayın ardından ilk kez sahaya çıktı.

    Senegalli forvet oyuncusu Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna girdi.

    , Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:38
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