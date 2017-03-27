Üçüncü forvetti artık 1 numara
Kartal'ın forvet arayışları sürerken Cenk Tosun da hem Beşiktaş hem de Milli Takımı sırtlayıp götürüyor. Demba Ba ve Mustafa Pektemek'in ardında 3. forvet olan Cenk, geçen yıl ise Mario Gomez'in arkasında 2. golcü konumundaydı. Bu yıl ise Beşiktaş'ın hücumda tartışmasız 1 numarası.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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