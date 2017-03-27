 Üçüncü forvetti artık 1 numara – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Üçüncü forvetti artık 1 numara

    Üçüncü forvetti artık 1 numara
    Kartal'ın forvet arayışları sürerken da hem Beşiktaş hem de Milli Takımı sırtlayıp götürüyor. Demba Ba ve Mustafa Pektemek'in ardında 3. forvet olan Cenk, geçen yıl ise Mario Gomez'in arkasında 2. golcü konumundaydı. Bu yıl ise Beşiktaş'ın hücumda tartışmasız 1 numarası.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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