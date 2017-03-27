Tolga Zengin çok moralsiz
Astra ile oynanan özel maçta yediği gollerin ardından yuhalanan kaleci Tolga Zengin'in yüzü asıldı. Tecrübeli eldiveni teknik direktör Şenol Güneş ve takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Devre arası Akhisar'a gitmesine izin verilmeyen Tolga ile yolların sezon sonu ayrılması bekleniyor. Deneyimli kaleci de kariyerini başka bir kulüpte sürdürmeye sıcak yaklaşıyor.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
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Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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