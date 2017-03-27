 Tolga Zengin çok moralsiz – Fotomaç – 27 Mart 2017
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HEPSİ
    27 Mart 2017, Pazartesi
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    çok moralsiz

    Tolga Zengin çok moralsiz
    Astra ile oynanan özel maçta yediği gollerin ardından yuhalanan kaleci Tolga Zengin'in yüzü asıldı. Tecrübeli eldiveni teknik direktör Şenol Güneş ve takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Devre arası Akhisar'a gitmesine izin verilmeyen Tolga ile yolların sezon sonu ayrılması bekleniyor. Deneyimli kaleci de kariyerini başka bir kulüpte sürdürmeye sıcak yaklaşıyor.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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