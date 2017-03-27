Tam 6 suçtan cezayı yedi
Vincent Aboubakar zaman zaman müthiş işler yapsa da Dinamo Kiev, Olympiakos ve Antalya maçlarında gördüğü kırmızı kartlarla kafalarda soru işareti bıraktı. Beşiktaş, opsiyonu kullanıp Porto'dan bonservisini alma kararını sezon sonuna bırakırken oyuncuya 195 bin euro ceza kesmişti. 25'bini Kiev'den, 30 bini ülkesinden geç döndüğü için, 35 bini Olympiakos maçındaki kırmızı kartından, 15 bini stadı terk etmesinden, 45 bini Antalya'daki kırmızısından, 45 bini de UEFA'dan gelen 3 maçlık cezasından.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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