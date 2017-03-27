 Tam 6 suçtan cezayı yedi – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Tam 6 suçtan cezayı yedi

    Tam 6 suçtan cezayı yedi
    zaman zaman müthiş işler yapsa da Dinamo Kiev, Olympiakos ve Antalya maçlarında gördüğü kırmızı kartlarla kafalarda soru işareti bıraktı. Beşiktaş, opsiyonu kullanıp Porto'dan bonservisini alma kararını sezon sonuna bırakırken oyuncuya 195 bin euro ceza kesmişti. 25'bini Kiev'den, 30 bini ülkesinden geç döndüğü için, 35 bini Olympiakos maçındaki kırmızı kartından, 15 bini stadı terk etmesinden, 45 bini Antalya'daki kırmızısından, 45 bini de UEFA'dan gelen 3 maçlık cezasından.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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