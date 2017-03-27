 Rakip Ümraniyespor – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Rakip

    Rakip Ümraniyespor
    Milli arada Beşiktaş ilk maçını Rumen temsilcisi Astra ile yapmıştı. Rakibine 3-1 kaybetmişti. Siyah-beyazlılar yarın da TFF 1. Lig ekibi ile karşılaşacak. Maç Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak. Siyah-beyazlıların çalıştırıcısı Şenol Güneş yedek ve formsuz isimlere şans tanıyacak.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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