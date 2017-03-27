Rakip Ümraniyespor
Milli arada Beşiktaş ilk maçını Rumen temsilcisi Astra ile yapmıştı. Rakibine 3-1 kaybetmişti. Siyah-beyazlılar yarın da TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Maç Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak. Siyah-beyazlıların çalıştırıcısı Şenol Güneş yedek ve formsuz isimlere şans tanıyacak.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Rakip Ümraniyespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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