 Quaresma’dan orta yağmuru – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Quaresma’dan orta yağmuru

    Quaresma’dan orta yağmuru
    Dünya Kupası, Avrupa Elemelerinde , Macaristan'ı 3-0 yenerken Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma 90 dakika sahada kaldı. Kartal'ın yıldızı yüzde 85 pas isabetiyle oynadı. Maç boyunca 16 orta kesti. 2 kilit pas attı. Girdiği 7 ikili mücadelenin 2'sini kazanabildi. Portekiz taraftarı maç sonu Q7'yi ayakta alkışladı.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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