Quaresma’dan orta yağmuru
Dünya Kupası, Avrupa Elemelerinde Portekiz, Macaristan'ı 3-0 yenerken Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma 90 dakika sahada kaldı. Kartal'ın yıldızı yüzde 85 pas isabetiyle oynadı. Maç boyunca 16 orta kesti. 2 kilit pas attı. Girdiği 7 ikili mücadelenin 2'sini kazanabildi. Portekiz taraftarı maç sonu Q7'yi ayakta alkışladı.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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