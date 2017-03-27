Nuri yine sakatlandı
Kartal'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Borussia Dortmund'lu Nuri Şahin bir kez daha sakatlandı. Ayak bileğindeki ağrılar nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi. Taraftarlar sık sakatlanan Nuri'nin transfer edilmesin istemiyor. Beşiktaşlı idareciler de sağlık raporlarına göre karar verecek.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
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Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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