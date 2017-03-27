Nuri yine sakatlandı

Kartal'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Borussia Dortmund'lu Nuri Şahin bir kez daha sakatlandı. Ayak bileğindeki ağrılar nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi. Taraftarlar sık sakatlanan Nuri'nin transfer edilmesin istemiyor. Beşiktaşlı idareciler de sağlık raporlarına göre karar verecek.