Nisan ayında 6 maça çıkacak
Siyah-beyazlılar önümüzdeki ay lig ve Avrupa'da birbirinden zorlu karşılaşmalar oynayacak. 2 Nisan: G.Birliği, 8 Nisan: Trabzon (D), 24 Nisan: Adana, 30 Nisan: Başakşehir (D). Ayrıca Avrupa Ligi'nde 13 Nisan'da Lyon ile oynayacak. Bu maçın rövanşı 20 Nisan'da İstanbul'da gerçekleşecek. Nisan ayındaki birbirinden zorlu 6 maçla Kartal'ın bu sezonki kaderi şekillenecek.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Nisan ayında 6 maça çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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