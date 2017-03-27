 Nisan ayında 6 maça çıkacak – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Nisan ayında 6 maça çıkacak

    Nisan ayında 6 maça çıkacak
    Siyah-beyazlılar önümüzdeki ay lig ve Avrupa'da birbirinden zorlu karşılaşmalar oynayacak. 2 Nisan: G.Birliği, 8 Nisan: Trabzon (D), 24 Nisan: Adana, 30 Nisan: Başakşehir (D). Ayrıca Avrupa Ligi'nde 13 Nisan'da Lyon ile oynayacak. Bu maçın rövanşı 20 Nisan'da İstanbul'da gerçekleşecek. Nisan ayındaki birbirinden zorlu 6 maçla Kartal'ın bu sezonki kaderi şekillenecek.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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