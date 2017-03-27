 Lyon’da 15 bin Kartal – Fotomaç – 27 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Lyon’da 15 bin Kartal

    Lyon’da 15 bin Kartal

    Beşiktaşlılar, çeyrek final ilk maçında ’nı esir alacak. L’Equipe’in iddiasına göre 15 bin Kara Kartal’ın bileti var.

    Siyah-beyazlılar, 13 Nisan'da Fransa'da yalnız kalmayacak. çeyrek final ilk maçını deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş taraftarının tam 15 bin bilet aldığı belirtildi. L'Equipe'in haberine göre 60 bin kapasiteli 'nın 4'te 1'ini siyah-beyazlı taraftarlar dolduracak. Haberde "İster futbol ister basketbol maçı olsun, bir Türk takımı Avrupa'da önemli bir karşılaşmaya çıkacağı zaman yurt dışında yaşayan Türkler kenetleniyor. Beşiktaş taraftarının 15 bin kişi ile OL Park'a gelecek olması Lyon'un ev sahibi avantajını ortadan kaldıracaktır" denildi. Bu durum temsilcimiz için büyük avantaj çünkü Lyon iç saha maçlarında taraftarının da hakemi baskı altına almasıyla farklı skorlar elde edebiliyor. Evlerinde UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 7, Roma'ya 4 gol atmışlardı.

    İSTANBUL'DA YOKLAR
    Beşiktaş, Lyon deplasmanını 15 bin taraftarıyla Vodafone Arena'ya çevirmeye hazırlanırken Fransız ekibi İstanbul'da yapayalnız kalacak. 20 Nisan'daki karşılaşma için Lyon kulübü özel bir organizasyon yapmıyor. Lyon taraftarı İstanbul'a bireysel şekilde gidip stattaki yerlerini alacak. Maksimum 300-400 Lyon'lunun gelmesi bekleniyor.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lyon’da 15 bin Kartal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.