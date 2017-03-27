Lyon’da 15 bin Kartal
Beşiktaşlılar, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Olympique Lyon Park Stadı’nı esir alacak. L’Equipe’in iddiasına göre 15 bin Kara Kartal’ın bileti var.
Siyah-beyazlılar, 13 Nisan'da Fransa'da yalnız kalmayacak. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçını deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş taraftarının tam 15 bin bilet aldığı belirtildi. L'Equipe'in haberine göre 60 bin kapasiteli Olympique Lyon Park Stadı'nın 4'te 1'ini siyah-beyazlı taraftarlar dolduracak. Haberde "İster futbol ister basketbol maçı olsun, bir Türk takımı Avrupa'da önemli bir karşılaşmaya çıkacağı zaman yurt dışında yaşayan Türkler kenetleniyor. Beşiktaş taraftarının 15 bin kişi ile OL Park'a gelecek olması Lyon'un ev sahibi avantajını ortadan kaldıracaktır" denildi. Bu durum temsilcimiz için büyük avantaj çünkü Lyon iç saha maçlarında taraftarının da hakemi baskı altına almasıyla farklı skorlar elde edebiliyor. Evlerinde UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 7, Roma'ya 4 gol atmışlardı.
İSTANBUL'DA YOKLAR
Beşiktaş, Lyon deplasmanını 15 bin taraftarıyla Vodafone Arena'ya çevirmeye hazırlanırken Fransız ekibi İstanbul'da yapayalnız kalacak. 20 Nisan'daki karşılaşma için Lyon kulübü özel bir organizasyon yapmıyor. Lyon taraftarı İstanbul'a bireysel şekilde gidip stattaki yerlerini alacak. Maksimum 300-400 Lyon'lunun gelmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA YOKLAR
Beşiktaş, Lyon deplasmanını 15 bin taraftarıyla Vodafone Arena'ya çevirmeye hazırlanırken Fransız ekibi İstanbul'da yapayalnız kalacak. 20 Nisan'daki karşılaşma için Lyon kulübü özel bir organizasyon yapmıyor. Lyon taraftarı İstanbul'a bireysel şekilde gidip stattaki yerlerini alacak. Maksimum 300-400 Lyon'lunun gelmesi bekleniyor.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Lyon’da 15 bin Kartal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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