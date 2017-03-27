Kompany’ye kanca
Beşiktaş stoper mevkii için eski gözdesinin peşine düştü. Belçikalı savunmacı için City ile görüşülecek.
Kartal her ne kadar devre arasında Rijeka'dan Matej Mitrovic'i kadrosuna katsa da önümüzdeki yıl olası Şampiyonlar Ligi maçları için bu bölgeye daha tecrübeli bir ismi daha transfer etmeyi düşünüyor. Hedefteki ismin geçen yıl da gündeme gelen Vincent Kompany olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı idarecilerin kısa süre içinde İngiltere'ye giderek Belçikalı stoperin şartlarını görüşmek için Manchester City ile masaya oturacağı kaydedildi. 30 yaşındaki futbolcunun son dönemlerde sık sakatlanması da araştırılacak. Bir sorun olmaması halinde temaslar sıklaşacak. Kartal onu kiralamayı hedefliyor.
TAM BİR GEÇİLMEZ KALE
Vincent Kompany, 1.93 boyunda 85 kilo ağırlığında. Sert bir stoper tipi olan Belçikalı oyuncu yerden ve havadan kolay kolay geçilmiyor. Oyun konsantrasyonunu 90 dakika boyunca yüksek tutması da bir savunmacı için en önemli özelliklerinden biri. İkili mücadelelerde pes etmeyen yapısıyla rakibine karşı zayıf düşmüyor. Kompany kendisini kırmızı karttan iyi sakınsa da sarı kart konusunda o kadar başarılı değil.
TAM BİR GEÇİLMEZ KALE
Vincent Kompany, 1.93 boyunda 85 kilo ağırlığında. Sert bir stoper tipi olan Belçikalı oyuncu yerden ve havadan kolay kolay geçilmiyor. Oyun konsantrasyonunu 90 dakika boyunca yüksek tutması da bir savunmacı için en önemli özelliklerinden biri. İkili mücadelelerde pes etmeyen yapısıyla rakibine karşı zayıf düşmüyor. Kompany kendisini kırmızı karttan iyi sakınsa da sarı kart konusunda o kadar başarılı değil.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:24
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Kompany’ye kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.