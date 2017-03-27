Kompany’ye kanca

Kartal her ne kadar devre arasında Rijeka'dan'i kadrosuna katsa da önümüzdeki yıl olasıŞampiyonlar Ligi maçları için bu bölgeye daha tecrübelibir ismi daha transfer etmeyi düşünüyor. Hedeftekiismin geçen yıl da gündeme gelenolduğuöğrenildi. Siyah-beyazlı idarecilerin kısa süre içindeİngiltere'ye giderek Belçikalı stoperin şartlarını görüşmekiçinile masaya oturacağıkaydedildi. 30 yaşındaki futbolcununson dönemlerde sık sakatlanmasıda araştırılacak. Bir sorun olmamasıhalinde temaslar sıklaşacak.onu kiralamayı hedefliyor.ağırlığında. Sert bir stoper tipi olan Belçikalı oyuncu yerden ve havadan kolay kolay geçilmiyor. Oyun konsantrasyonunu 90 dakika boyunca yüksek tutması da bir savunmacı için en önemli özelliklerinden biri. İkili mücadelelerde pes etmeyen yapısıyla rakibine karşı zayıf düşmüyor.kendisini kırmızı karttan iyi sakınsa da sarı kart konusunda o kadar başarılı değil.