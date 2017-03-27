 Kompany’ye kanca – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Kompany’ye kanca

    Kompany’ye kanca

    stoper mevkii için eski gözdesinin peşine düştü. Belçikalı savunmacı için City ile görüşülecek.

    Kartal her ne kadar devre arasında Rijeka'dan Matej Mitrovic'i kadrosuna katsa da önümüzdeki yıl olası Şampiyonlar Ligi maçları için bu bölgeye daha tecrübeli bir ismi daha transfer etmeyi düşünüyor. Hedefteki ismin geçen yıl da gündeme gelen Vincent Kompany olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı idarecilerin kısa süre içinde İngiltere'ye giderek Belçikalı stoperin şartlarını görüşmek için Manchester City ile masaya oturacağı kaydedildi. 30 yaşındaki futbolcunun son dönemlerde sık sakatlanması da araştırılacak. Bir sorun olmaması halinde temaslar sıklaşacak. Kartal onu kiralamayı hedefliyor.

    TAM BİR GEÇİLMEZ KALE
    , 1.93 boyunda 85 kilo ağırlığında. Sert bir stoper tipi olan Belçikalı oyuncu yerden ve havadan kolay kolay geçilmiyor. Oyun konsantrasyonunu 90 dakika boyunca yüksek tutması da bir savunmacı için en önemli özelliklerinden biri. İkili mücadelelerde pes etmeyen yapısıyla rakibine karşı zayıf düşmüyor. Kompany kendisini kırmızı karttan iyi sakınsa da sarı kart konusunda o kadar başarılı değil.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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