 Gomez yuvaya dönüyor – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Gomez yuvaya dönüyor

    Gomez yuvaya dönüyor

    Sevgililer buluşuyor... Siyah-beyazlıların, ’da mutsuz olan Gomez’le bir araya geldiği öğrenildi. 33 yaşındaki yıldız da yeşil ışık yaktı.

    Kartal bir yandan ligde şampiyonluk, Avrupa'da kupa yarışını sürdürürken diğer taraftan da gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek için kolları sıvadı. Forvet kadrosu Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Demba Ba ve Ömer Şişmanoğlu'ndan oluşuyor. Cenk'in kalması garanti, diğer isimlerle ise yolların ayrılma ihtimali var. gelecek sezon katılmayı hedeflediği Devler Ligi için forvetine büyük bir transfer yapmayı hedefliyor. Liste uzun ancak ilk 3 sırada Mario'lar var: , Mario Balotelli ve Mario Mandzukic. Beşiktaşlı idareciler sezon başında takımdan ayrılan ancak taraftarın unutmadığı 'gol kralı' Mario Gomez'i ilk sıraya yazdı. Hatta Bundesliga'da kümede kalmaya oynayan 'da mutsuz olan 33 yaşındaki santraforla ilk temasın kurulduğu öğrenildi. Mario Gomez'in de dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

    GÜNEŞ İSTİYOR
    İdareciler bu 3 Mario'yu teknik direktör Şenol Güneş'e de sordu. Deneyimli hoca, Gomez'i istediğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, idarecilerle şu hikayeyi paylaşarak 33 yaşındaki yıldızın önemine değindi. Güneş, ilk transfer olduğunda Gomez'i kilolu bulmuş. Bunu da tecrübeli oyuncuya söylemiş. Alman disiplini ile çalışan Gomez kısa sürede 8 kilo vermiş. Zaten bu hikayenin sonu 26 golle gelen krallıkla sona ermişti.

    BALOTELLİ SIKINTILI
    Kartal'ın gündemine aldığı Mario'lardan Balotelli olan kariyerini Nice'te sürdürüyor. Büyük bir yetenek olmasına rağmen kelimenin tam anlamıyla 'arıza' ve bu durumu da kara kara düşündürüyor. Bu sene 15 maçta 10 gol attı. Ancak 3 kırmızı kart ve 4 sarı kart gördü. Bu sebeple güvenilir gelmiyor. Şenol Güneş de ona sıcak bakmıyor.

    MANDZUKİC ÇOK PAHALI
    Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Mario Mandzukic, Juventus'ta forma giyiyor. Hırvat futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük golcülerden olan 30 yaşındaki yıldızın Juventus'tan ayrılabileceği konuşuluyor. Ancak 20 milyon Euro'ya yaklaşan maliyeti el yakıyor. Mandzukic de İngiltere veya İspanya'yı düşünüyor.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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