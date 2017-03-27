 Demba Ba hazır değil – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    hazır değil

    Demba Ba hazır değil
    Ayağı kırıldıktan sonra uzun bir tedavi sürecinden çıkan Demba Ba devre arası bedelsiz olarak 'a gelmişti. Ancak Kartal'ın Senegalli forvetten faydalanması bir hayli zor görünüyor. Kilo fazlası olan tecrübeli forvetin Çin'deki hafif idmanların ardından Beşiktaş'ın antrenmanlarının ona fazla geldiği öğrenildi. Ağır sakatlık sonrası 'ya fazla yükleme yapılamıyor.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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