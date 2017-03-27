Demba Ba hazır değil
Ayağı kırıldıktan sonra uzun bir tedavi sürecinden çıkan Demba Ba devre arası bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelmişti. Ancak Kartal'ın Senegalli forvetten faydalanması bir hayli zor görünüyor. Kilo fazlası olan tecrübeli forvetin Çin'deki hafif idmanların ardından Beşiktaş'ın antrenmanlarının ona fazla geldiği öğrenildi. Ağır sakatlık sonrası Demba Ba'ya fazla yükleme yapılamıyor.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Demba Ba hazır değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.