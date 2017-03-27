Caner gibisi el yakıyor

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Caner Erkin için "1 milyon Euro’ya Caner ayarında futbolcu alamayız" demişti. Avrupa’nın 5 büyük liginin en pahalı takımlarına bakıldığında Caner ayarındaki sol beklerin fiyatları adeta el yakıyor.

İnter'den sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak transfer edilen ve sözleşmeye 1 milyon Euro satın alma opsiyonu konulan Caner Erken için siyah-beyazlı kulüp opsiyonu kullanmaya karar verdi. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, sakatlığından kurtulan ve geçtiğimiz gün Astra Giurgiu ile oynanan hazırlık maçında forma giyen tecrübeli futbolcu için, "Sezon sonunda 1 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmak istiyoruz. Caner Erkin ayarında bir futbolcu almaya kalktığınız zaman bu fiyatlara bulamazsın" demişti.



Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en pahalı takımlara bakıldığında Çebi'nin haklı olduğu ortaya çıkıyor. 1 milyon Euro piyasa değeri olan tek sol bek, Marsilya'da forma giyen 32 yaşındaki Bedimo. Bu futbolcu da yaş itibariyle Caner Erkin'den 4 yaş daha büyük.



Caner'in yerine Ansaldi

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Caner Erkin'i kadrosuna katan İtalyan devi İnter, sezon başındaki teknik direktörü Frank de Boer'un raporu doğrultusunda Caner'le yolları ayırma kararı vermişti. Caner Erkin'in Beşiktaş'a transferinin ardından bu bölgede forma giyen isim Ansaldi oldu. 30 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro. 28 yaşındaki Caner Erkin'in piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.

Dünya futbolunda oyuncuların transferlerini ve piyasa değerlerini ayrıntılı olarak takip eden 'transfermarkt' verilerine göre Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden en pahalı kadroya sahip ekiplerin sol bekleri ve piyasa değerleri şu şekilde:



İtalya Serie A

Juventus: Sandro (26 yaşında, 30 milyon Euro)

Napoli: Ghoulam (26 yaşında, 15 milyon Euro)

İnter: Ansaldi (30 yaşında, 6 milyon Euro)

Roma: Rui (25 yaşında, 8 milyon Euro)

Milan: Antonelli (30 yaşında, 6.5 milyon Euro)



İspanya La Liga

Real Madrid: Marcelo (28 yaşında, 32 milyon Euro)

Barcelona: Alba (28 yaşında, 32 milyon Euro)

Atl. Madrid: Filipe Luis (31 yaşında, 22 milyon Euro)

Sevilla: Escudero (27 yaşında, 5 milyon Euro)

Valencia: Gaya (21 yaşında 18 milyon Euro)



İngiltere Premier Lig

Manchester City: Kolarov (31 yaşında, 11 milyon Euro)

Chelsea: Marcos Alonso (26 yaşında, 20 milyon Euro)

Arsenal: Monreal (31 yaşında, 15 milyon Euro)

Manchester United: Blind (27 yaşında, 22 milyon Euro)

Liverpool: Moreno: (24 yaşında, 10 milyon Euro)



Almanya Bundesliga

Bayern Münih: alaba (24 yaşında, 40 milyon Euro)

B.Dortmund: Schmelzer (29 yaşında, 9 milyon Euro)

B.Leverkusen: Wendell (23 yaşında, 13 milyon Euro)

Schalke: Kolasinac (23 yaşında, 9 milyon Euro)

Mönchengladbach: Wendt (31 yaşında, 3.5 milyon Euro)



Fransa Ligue 1

Paris SG: Kurzawa (24 yaşında, 23 milyon Euro)

Lyon: Rybus (27 yaşında, 4 milyon Euro)

Monaco: Mendy (22 yaşında, 9 milyon Euro)

Nice: Dalbert (23 yaşında, 5 milyon Euro)

Marsilya: Bedimo (32 yaşında, 1 milyon Euro)