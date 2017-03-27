Caner gibisi el yakıyor
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Caner Erkin için "1 milyon Euro’ya Caner ayarında futbolcu alamayız" demişti. Avrupa’nın 5 büyük liginin en pahalı takımlarına bakıldığında Caner ayarındaki sol beklerin fiyatları adeta el yakıyor.
Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en pahalı takımlara bakıldığında Çebi'nin haklı olduğu ortaya çıkıyor. 1 milyon Euro piyasa değeri olan tek sol bek, Marsilya'da forma giyen 32 yaşındaki Bedimo. Bu futbolcu da yaş itibariyle Caner Erkin'den 4 yaş daha büyük.
Caner'in yerine Ansaldi
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Caner Erkin'i kadrosuna katan İtalyan devi İnter, sezon başındaki teknik direktörü Frank de Boer'un raporu doğrultusunda Caner'le yolları ayırma kararı vermişti. Caner Erkin'in Beşiktaş'a transferinin ardından bu bölgede forma giyen isim Ansaldi oldu. 30 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro. 28 yaşındaki Caner Erkin'in piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.
Dünya futbolunda oyuncuların transferlerini ve piyasa değerlerini ayrıntılı olarak takip eden 'transfermarkt' verilerine göre Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden en pahalı kadroya sahip ekiplerin sol bekleri ve piyasa değerleri şu şekilde:
İtalya Serie A
Juventus: Sandro (26 yaşında, 30 milyon Euro)
Napoli: Ghoulam (26 yaşında, 15 milyon Euro)
İnter: Ansaldi (30 yaşında, 6 milyon Euro)
Roma: Rui (25 yaşında, 8 milyon Euro)
Milan: Antonelli (30 yaşında, 6.5 milyon Euro)
İspanya La Liga
Real Madrid: Marcelo (28 yaşında, 32 milyon Euro)
Barcelona: Alba (28 yaşında, 32 milyon Euro)
Atl. Madrid: Filipe Luis (31 yaşında, 22 milyon Euro)
Sevilla: Escudero (27 yaşında, 5 milyon Euro)
Valencia: Gaya (21 yaşında 18 milyon Euro)
İngiltere Premier Lig
Manchester City: Kolarov (31 yaşında, 11 milyon Euro)
Chelsea: Marcos Alonso (26 yaşında, 20 milyon Euro)
Arsenal: Monreal (31 yaşında, 15 milyon Euro)
Manchester United: Blind (27 yaşında, 22 milyon Euro)
Liverpool: Moreno: (24 yaşında, 10 milyon Euro)
Almanya Bundesliga
Bayern Münih: alaba (24 yaşında, 40 milyon Euro)
B.Dortmund: Schmelzer (29 yaşında, 9 milyon Euro)
B.Leverkusen: Wendell (23 yaşında, 13 milyon Euro)
Schalke: Kolasinac (23 yaşında, 9 milyon Euro)
Mönchengladbach: Wendt (31 yaşında, 3.5 milyon Euro)
Fransa Ligue 1
Paris SG: Kurzawa (24 yaşında, 23 milyon Euro)
Lyon: Rybus (27 yaşında, 4 milyon Euro)
Monaco: Mendy (22 yaşında, 9 milyon Euro)
Nice: Dalbert (23 yaşında, 5 milyon Euro)
Marsilya: Bedimo (32 yaşında, 1 milyon Euro)
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:49
- Çilek operasyonu
Toplam 6
Yorum
TS'lu İstanbul takımları yavaş yavaş Anadolu ile baş edememeye başladığı için yabancı serbestliğini kaldırmak istiyorlar! Buna İzin vermeyin!
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 16
Yorum
md şenol hocanın favorisi idi,kaleci transferi bile istemiyordu.yedek kalanların hırs yapmasını istiyordu.demekki hoca bazen inadı bırakmalı
- Tam 6 suçtan cezayı yedi
Toplam 4
Yorum
HCK / BJK CEZAYI O DEĞİL, SAYESİNDE BİZ YEDİK VE YEMEYEDE DEVAM EDİYORUZ. BU KAZMAYI GETİRENLERİN SEFASI OLSUN....!!!!!
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