Caner Erkin'in tapusu alınıyor!
Sezon başında İnter'den kiralanan Caner Erkin'in satın alma opsiyonu 1 milyon Euro. Aşil tendonu koptuğu için uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcunun opsiyonunun kullanılacağı belirtildi. Beşiktaş 1 milyon Euro verip, bonservisini alınca oyuncuya da 3 yıl 1 milyon 750 bin Euro ödeyecek. Caner de kariyerine Beşiktaş'ta sürdürmek istediğini ifade etmişti.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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