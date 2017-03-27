 Caner Erkin'in tapusu alınıyor! – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    'in tapusu alınıyor!

    Caner Erkin'in tapusu alınıyor!
    Sezon başında İnter'den kiralanan 'in satın alma opsiyonu 1 milyon Euro. Aşil tendonu koptuğu için uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcunun opsiyonunun kullanılacağı belirtildi. Beşiktaş 1 milyon Euro verip, bonservisini alınca oyuncuya da 3 yıl 1 milyon 750 bin Euro ödeyecek. Caner de kariyerine Beşiktaş'ta sürdürmek istediğini ifade etmişti.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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