Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile 2 Nisan Pazar günü Vodafone Arena'da karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana, belindeki ağrıları devam ettiği için salonda çalışan Demba Ba ile tedavisi süren Gökhan Gönül katılmadı.
Milli takımlarda bulunan Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Aras Özbiliz, Aboubakar, Mitrovic ve Quaresma da antrenmanda yer almadı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in saha içinde yaptığı toplantıyla başlayan antrenmanda futbolcular, bir süre pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İkinci bölümde üçerli alan değiştirme antrenmanı yapan Beşiktaşlı futbolcular, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından şut idmanıyla antrenmanı tamamladı.
Öte yandan Beşiktaş'ın bugünkü çalışmasını Sultangazi ve Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği üyeleri de izledi.
Siyah-beyazlılar yarın saat 15.30'da TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacak.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:32
- Caner gibisi el yakıyor
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Yorum
Bence Bence bedavaya Bile Mümkün Bögle Sol bek Bulmak Mesela Leeds United de Piyasa Degeri 5 Milyon € Charlie Taylor var sözlesme bitiyor
- "CAS kendisiyle çelişti"
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Fikret Fifa dan sonra da Mars a gidin...
- CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti
Toplam 17
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son nokta ilahi adalet...........................................................................
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