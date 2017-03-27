 "15 bin Türk seyirci statta olacak" – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    "15 bin Türk seyirci statta olacak"

    "15 bin Türk seyirci statta olacak"

    Fransa'nın yüksek tirajlı günlük spor gazetesi L'Equipe, taraftarı önünde Beşiktaş'ı baskı altında tutacağını uman Olympique Lyon'a kötü haberi verdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde13 Nisan tarihinde Lyon Parc OL stadında 15 bin Türk seyircinin olacağını duyurdu.

    Önemli basketbol ve futbol maçlarında Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının organize olarak maç bileti aldıklarını yazan L'Equipe 3 halkadan oluşan seyirci koltuklarının ikinci halkasının Türk seyirciler tarafından satın alındığını duyurdu.

    Aynı durumun rövanş macı için geçerli olmayacağını yazan gazete, Olympique Lyon kulübünün İstanbul'da oynanacak maça seyircisinin gitmemesini tavsiye ettiğini bildirdi.

    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:40
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