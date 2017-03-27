"15 bin Türk seyirci statta olacak"
Fransa'nın yüksek tirajlı günlük spor gazetesi L'Equipe, taraftarı önünde Beşiktaş'ı baskı altında tutacağını uman Olympique Lyon'a kötü haberi verdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde13 Nisan tarihinde Lyon Parc OL stadında 15 bin Türk seyircinin olacağını duyurdu.
Önemli basketbol ve futbol maçlarında Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının organize olarak maç bileti aldıklarını yazan L'Equipe 3 halkadan oluşan seyirci koltuklarının ikinci halkasının Türk seyirciler tarafından satın alındığını duyurdu.
Aynı durumun rövanş macı için geçerli olmayacağını yazan gazete, Olympique Lyon kulübünün İstanbul'da oynanacak maça seyircisinin gitmemesini tavsiye ettiğini bildirdi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:40
- ''Emenike planımızda yok''
Toplam 1
Yorum
ali gök emenike ettiğini çekiyor.karabük-fenerbahçe maçında iyileştiği halde oynamadı. bir hafta sonra fenere transfer oldu. ilahi adalet.
- Amaç referandum öncesi kaos!
Toplam 1
Yorum
Isimsiz Fenerbahce uefa tarafindan dogranirken bunlara yine basroldeydi.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 12
Yorum
Hakan 3 büyükler asla kendi altyapılarına önem verip oyuncu yetiştirmez kandırmasınlar kendilerini ey tüpçü sende biliyorsun ama amaçları başka
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