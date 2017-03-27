"15 bin Türk seyirci statta olacak"

Önemli basketbol ve futbol maçlarında Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının organize olarak maç bileti aldıklarını yazan L'Equipe 3 halkadan oluşan seyirci koltuklarının ikinci halkasının Türk seyirciler tarafından satın alındığını duyurdu.



Aynı durumun rövanş macı için geçerli olmayacağını yazan gazete, Olympique Lyon kulübünün İstanbul'da oynanacak maça seyircisinin gitmemesini tavsiye ettiğini bildirdi.