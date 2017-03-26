 Taraftar Tolga’yı yuhaladı – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Taraftar Tolga’yı yuhaladı

    Taraftar Tolga’yı yuhaladı

    tribünleri, Astra ile oynanan özel maçta hatalı goller yiyen kaleci ’e tepki gösterdi.

    Hazırlık maçında Romanya ekibi 'ya 3-1 mağlup olan 'ta, kaleci maça damga vuran isimdi. İlk golü uzaktan şutla yiyen Tolga, ikinci golde Ersan Gülüm'e 'bırak' dediği topu ıskalayınca tribünlerden tepki topladı. Siyah-beyazlı taraftarlar 'Fabri' diye tezahüratta bulundu ve tecrübeli kaleciyi yuhaladı. 41 ve 65'nci dakikalarında bariz hatalar yapan Tolga, 84'ncü dakikada da kritik bir hataya daha imza attı. Rakip futbolcular bu pozisyonu değerlendiremezken, tribünlerden tecrübeli eldivene yine tepkiler geldi. Bu sırada Atınç, tribünlere tepki gösterip iki elini havaya kaldırdı. Beşiktaş, Tolga ile sezon başında 3 yıllık yeni sözleşme yapmıştı.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:24
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