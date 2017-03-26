Mitrovic’ten yüzde 85 isabet
Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Mitrovic, Ukrayna maçında adeta döktürdü.
HOCASINDAN TAM NOT ALDI
Teknik Direktör Ante Cacic'in güvendiği isimlerden biri olan Mitrovic özellikle savunmadan çıkışlarda ileriye dönük isabetli paslarıyla dikkat çekti. Ocak ayında Beşiktaş'a gelen Mitrovic siyah beyazlı-formayla bu sezon ligde, Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda toplam 10 maçta görev aldı.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:10
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
Mitrovic’ten yüzde 85 isabet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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