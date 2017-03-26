 Mitrovic’ten yüzde 85 isabet – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    ’ten yüzde 85 isabet

    Mitrovic’ten yüzde 85 isabet

    ’ın Hırvat stoperi , maçında adeta döktürdü.

    A Milli Takımı'nın grubunda yer alan Hırvatistan'ın 'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 'ın stoperi Matej Mitrovic 90 dakika sahada kaldı. savunmadaki duruşuyla özellikle ilk 60 dakikada büyük güven verirken; bu süreçte hiçbir ikili mücadeleyi kaybetmeyen Mitrovic, %85 pas isabet yüzdesiyle oynarken, 1 de başarılı top kapma hamlesinde bulundu.

    HOCASINDAN TAM NOT ALDI
    Teknik Direktör Ante Cacic'in güvendiği isimlerden biri olan Mitrovic özellikle savunmadan çıkışlarda ileriye dönük isabetli paslarıyla dikkat çekti. Ocak ayında Beşiktaş'a gelen Mitrovic siyah beyazlı-formayla bu sezon ligde, Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda toplam 10 maçta görev aldı.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
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