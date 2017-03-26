 Lens-Tolgay takası olmadı – Fotomaç – 26 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    -Tolgay takası olmadı

    Lens-Tolgay takası olmadı

    Kara Kartal’ın, F.Bahçe’de kiralık olarak oynayan için kulübü ’a yaptığı ‘Tolgay-Lens’ takası teklifi, İngiliz ekibi tarafından kabul görmedi.

    yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.. Geçtiğimiz hafta yönetici Umut Güner ile Ali Naibi, İngiltere'ye giderek 'lı yetkililerle bir araya gelmişlerdi. Bu görüşmede İngilizlere, "Lens'e karşılık Tolgay Arslan'ı verelim" teklifini sunan siyah-beyazlı yöneticiler halen yanıt beklerken, Sunderland şehrinin yerel gazetesi Northern Echo'dan konuyla ilgili sürpriz bir iddia geldi.

    SICAK PARA İSTEDİLER
    Northern Echo'nun haberine göre Beşiktaş kadrosuna katmak istediği Jeremain için Sunderland'e 'ı önerdi. Ancak İngiliz kulübü oyuncu takasına asla kabul etmeyeceklerini, sıcak paraya ihtiyaç duyduklarını Beşiktaş'a ilettiler. Haberde Lens'in Beşiktaş'a transferi gerçekleşmezse Hollandalı yıldızın kulüpte kalmayacağı, kesinlikle bonservisiyle satılacağı kaydedildi.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lens-Tolgay takası olmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.