Lens-Tolgay takası olmadı
Kara Kartal’ın, F.Bahçe’de kiralık olarak oynayan Lens için kulübü Sunderland’a yaptığı ‘Tolgay-Lens’ takası teklifi, İngiliz ekibi tarafından kabul görmedi.
SICAK PARA İSTEDİLER
Northern Echo'nun haberine göre Beşiktaş kadrosuna katmak istediği Jeremain Lens için Sunderland'e Tolgay Arslan'ı önerdi. Ancak İngiliz kulübü oyuncu takasına asla kabul etmeyeceklerini, sıcak paraya ihtiyaç duyduklarını Beşiktaş'a ilettiler. Haberde Lens'in Beşiktaş'a transferi gerçekleşmezse Hollandalı yıldızın kulüpte kalmayacağı, kesinlikle bonservisiyle satılacağı kaydedildi.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:22
- Taraftar Tolga’yı yuhaladı
Toplam 1
Yorum
Bence Üste Adama Zam vermisler Daha fazla para Aliyor Yeni Sözlesmelen 1.2 Milyon € Aliyor her yil 50 Bin Artiyor Günah mesela 175 bin aliyorddu
- Ben Arfa pişman
Toplam 1
Yorum
Bence 35 Yasinda Gelebillir bence
- Lens-Tolgay takası olmadı
Toplam 1
Yorum
Bence Töre Dönecek Ve Quaresma Var üste Babel Zor Durumda Sol ve Sag beck de Kanata oynatabillirsin yada Forvetlerin birisini
Lens-Tolgay takası olmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.