 Kartal'dan tatsız prova – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Kartal'dan tatsız prova

    Kartal'dan tatsız prova

    Caner Erkin ve Ersan Gülüm’ün 11’de sahaya çıktığı maçta siyah-beyazlılar rakibi ’ya 3-1 mağlup oldu. Demba Ba, tedbir amaçlı oynatılmadı.

    Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren siyah-beyazlılar, Romanya 1. Lig takımlarından ile 'da karşılaştı. Etkisiz bir performans sergileyen mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Astra Giurgiu'nun golleri 41'de İonita Alexandru, 44'te Sergiu ve 63'de Stan Alexandru'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 89. dakikada genç oyuncu Sedat Şahintürk attı. Beşiktaş, ikinci hazırlık karşılaşmasını 28 Mart Salı günü Nevzat Demir Tesisleri'nde TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile yapacak.

    BELİNDE AĞRI OLUŞTU
    Beşiktaşlılar için Astra maçının önemi Caner, Demba Ba ve Ersan Gülüm'ün geri dönmesiydi. Sakatlığını tamamen atlatan Caner 5 ay aradan sonra ilk kez bir maça çıkarken, Ersan Gülüm de bir yıl aradan sonra siyahbeyazlı formayı giydi. Oynaması beklenen Demba Ba ise belinde hissettiği ağrılardan dolayı maç kadrosuna alınmadı. Ersan Gülüm 65, Caner Erkin ise 72 dakika sahada kalırken, milli solbek mücadeleci görüntüsüyle dikkatleri çekti. Ersan Gülüm ise maçın genelinde kötü oynayan defans hattı içinde kendini gösterme fırsatı bulamadı.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
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