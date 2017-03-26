Kartal'dan tatsız prova
Caner Erkin ve Ersan Gülüm’ün 11’de sahaya çıktığı maçta siyah-beyazlılar rakibi Astra Giurgiu’ya 3-1 mağlup oldu. Demba Ba, tedbir amaçlı oynatılmadı.
BELİNDE AĞRI OLUŞTU
Beşiktaşlılar için Astra maçının önemi Caner, Demba Ba ve Ersan Gülüm'ün geri dönmesiydi. Sakatlığını tamamen atlatan Caner 5 ay aradan sonra ilk kez bir maça çıkarken, Ersan Gülüm de bir yıl aradan sonra siyahbeyazlı formayı giydi. Oynaması beklenen Demba Ba ise belinde hissettiği ağrılardan dolayı maç kadrosuna alınmadı. Ersan Gülüm 65, Caner Erkin ise 72 dakika sahada kalırken, milli solbek mücadeleci görüntüsüyle dikkatleri çekti. Ersan Gülüm ise maçın genelinde kötü oynayan defans hattı içinde kendini gösterme fırsatı bulamadı.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:07
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
Kartal'dan tatsız prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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