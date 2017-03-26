Gönderilecek isimler netleşti
Şenol Güneş; Boyko, Milosevic, Franco, Rhodolfo, Veli, Aras ve Ömer’i yeni sezonda istemiyor.
KAMP PERFORMANSLARI ÖNEMLİ
Pektemek'in kampta göstereceği performansla takımda kalıp kalmayacağına kendisinin belirleyeceğini belirtti. Rhodolfo, Veli, Aras ve Ömer Şişmanoğlu'na gelecek sezon kadrosunda yer olmadığını iletti. Demba Ba, Gökhan İnler, Caner Erkin ve Atınç Nukan'la ilgili kararının ise netleşmediğini açıkladı. Sağlıklı olması durumunda Caner'i kesinlikle istediğini, Atınç'ın ise yeniden kiralanması durumunda takımda yerinin olduğunu ekledi.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:16
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
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