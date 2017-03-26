 Gökhan’dan kötü haber! – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Gökhan’dan kötü haber!

    Gökhan’dan kötü haber!

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde önceki gün Finlandiya'yı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda, aday kadrodan çıkarıldı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Finlandiya maçında sağ ayağına darbe alan milli futbolcunun bu sabah yapılan muayene ve detaylı kontrolleri sonrasında, tedbir amaçlı olarak aday kadrodan çıkarılmasına karar verildiği ifade edildi. Gökhan'ın tedavisinin İstanbul'da süreceği ve Gençlerbirliği maçına yetiştirileceği öğrenildi.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:38
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