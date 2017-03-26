Cenk Tosun boş geçmiyor
Beşiktaş’ın bu sezonki başarısına attığı gollerle büyük katkı veren Cenk Tosun, milli formayla Dünya Kupası Elemeleri’nde de gol atarak 4 kulvarda birden fileleri havalandırmayı başardı.
KARİYER REKORU KIRDI
Cenk Tosun, siyah-beyazlı forma ile oynadığı 37 maçta rakip fileleri 20 kez havalandırarak kariyer rekorunu da kırdı. Beşiktaş formasıyla 3 kulvarda gol atan Cenk Tosun, Finlandiya karşısında da A Milli Takım adına 2 gol birden kaydederek üç puanı getiren isim oldu. Cenk Tosun bu golle toplam dört kulvarda birden gol atma başarısı göstererek kendi kariyerine de uluslararası bir rekor daha eklemiş oldu.
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:31
- Serdar bin pişman
Toplam 7
Yorum
Taraftar Bu da mehmet ekici ve ailesi gibi par göz zarardan başka fayda getirmez zaten gurbetçi futbolcu olsun vatandaş olsun hepsi aynı para göz...
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
Degs01 herkes tepki gösteriyor doğal olarak bakanda çıkıp gs bunu düzeltmeli diyor kim oy atmışsa gidip hepsini atın içeriye ne bekliyosunuz .
- ''Gençlerin organize işi''
Toplam 6
Yorum
erol uefa kupasınıda nasıl verıldını o yıllarda ust uste sampıyonluk nasıl verıldını acık acık gormus olduk bu vesıleyle yazıklar olsun
Cenk Tosun boş geçmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.