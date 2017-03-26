 Cenk Tosun boş geçmiyor – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    boş geçmiyor

    Cenk Tosun boş geçmiyor

    Beşiktaş’ın bu sezonki başarısına attığı gollerle büyük katkı veren , milli formayla Dünya Kupası Elemeleri’nde de gol atarak 4 kulvarda birden fileleri havalandırmayı başardı.

    Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanan Finlandiya maçında attığı 2 golle Türkiye'yi galibiyete taşıyan isim olan , bu sezon durdurulamıyor... Ligde gol kralı unvanını kimseye bırakmayan milli yıldız, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 25 lig maçında 16 gol kaydetti. Golcü futbolcu, özellikle birçok maçta siyah-beyazlı takımı ipten alarak takımını zirveye yerleştirdi. Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol atarak takımına katkı sağlayan başarılı futbolcu, ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlı takıma oynadığı 4 karşılaşmada 3 gollük katkıda bulundu.

    KARİYER REKORU KIRDI
    Cenk Tosun, siyah-beyazlı forma ile oynadığı 37 maçta rakip fileleri 20 kez havalandırarak kariyer rekorunu da kırdı. Beşiktaş formasıyla 3 kulvarda gol atan Cenk Tosun, Finlandiya karşısında da A Milli Takım adına 2 gol birden kaydederek üç puanı getiren isim oldu. Cenk Tosun bu golle toplam dört kulvarda birden gol atma başarısı göstererek kendi kariyerine de uluslararası bir rekor daha eklemiş oldu.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:31
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