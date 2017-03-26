 Caner Erkin geri döndü! – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    geri döndü!

    Caner Erkin geri döndü!

    , Milli Takım maçları nedeniyle verilen arada Rumen ekibi ile hazırlık maçında karşılaştı. Siyah-beyazlı takım rakibine 3-1 yenilmekten kurtulamadı.

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Antalyaspor maçının 79. dakikasında aşil tendonu kopan , 153 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.

    23 Ekim 2016 tarihinden beri futboldan uzak kalan tecrübeli oyuncu, yaklaşık 5 aylık aranın ardından maçıyla sahalara döndü.

    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:07
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