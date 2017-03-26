 Babel’e yakın takip – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Babel’e yakın takip

    Babel’e yakın takip

    Hollanda'nın futbol analistlerinden birisi olan teknik direktör Aad De Mos'tan, milli takım teknik direktörü Danny Blind'e, uyarısı geldi...

    Özellikle Vincent Jansen'in yaşadığı sıkıntılardan sonra Blind'in, Babel'i de düşünmesi gerektiğini iddia eden de Mos, "Onu Beşiktaş'ın son oynadığı Olympiakos maçında izledim. Doğrusu etkilendim. Oldukça güçlüydü. Taktiği de itaatkardı. Babel, Hollanda için her zaman bir güçtür" sözlerini kullandı.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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