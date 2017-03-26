 Aboubakar kızarmadan golünü attı! – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Aboubakar kızarmadan golünü attı!

    Aboubakar kızarmadan golünü attı!

    'ın hırçın golcüsü , Milli Takımı'nda 'kırmızı kart görmeden' gol atmayı bildi.

    formasıyla önce Şampiyonlar Ligi'ndeki D. Kiev maçında kızaran, ardından Olympiakos ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Kamerunlu forvet; Süper Lig' de Antalya maçında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılınca tüm şimşekleri üzerine çekmişti. Beşiktaş'ta son dönemde gördüğü kırmızı kartlarla eleştirilen Aboubakar, önceki akşam oynanan hazırlık maçında Tunus'u 1-0 mağlup eden 'un tek golünü kaydederek, skorer kimliğini bir kez daha ortaya koydu.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:29
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