 13 aylık hasret bitti – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    13 aylık hasret bitti

    13 aylık hasret bitti
    Geçen sezonun devre arasında Çin'in Hebei China Fortune eki bine transfer olan , 13 ay sonra yeniden siyah-beyazlı formayı giydi. Bu sezonun devre arasında kiralık olarak siyah-beyazlı takıma dönen tecrübeli stoper, teknik direktör Şenol Güneş tarafından Astra Giurgiu maçında görevlendirildi.
    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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