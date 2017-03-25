 Yıldızlar sahaya! – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Yıldızlar sahaya!

    Yıldızlar sahaya!

    Sakatlıkları geçen , Caner ve Ersan, bugün saat 15.00’te Vodafone Arena’da oynanacak Astra maçında sahada.

    , milli maçlar nedeniyle verilen arada yapacağı iki hazırlık maçının ilkini bugün oynuyor. Siyah-beyazlılar saat 15.00'te Vodafone Arena'da Romanya ekibi Astra Giurgiu'yu konuk ediyor. Biletleri 30-70 TL arasında değişen fiyatlarla satılacak olan maçın önemi ise sakatlıkları sona eren yıldız futbolcuların bugün sahaya inecek olmaları. Siyah-beyazlılarda , ve 'ün bugünkü karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor. Teknik direktör Güneş, üç oyuncusuyla özel olarak görüştü. Güneş'in sahalara beklenenden erken dönmeye hazırlanan Caner'den en ufak bir risk hissetmesi durumunda kendisini zorlamamasını istedi. Tecrübeli hoca Demba Ba ve Ersan Gülüm'ı da dikkatli olmaları konusunda uyardı. Astra Giurgiu maçı BJK TV'den naklen yayınlanacak.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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