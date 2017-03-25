Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Beşiktaş ile Astra Giurgiu arasında oynanan hazırlık maçında Tolga Zengin'e taraftar tepki gösterdi.
Rakibine 3-1'lık skorla mağlup olan Beşiktaş'ta Tolga Zengin maça damga vuran isimdi. Tecrübeli eldiven kalesinde gördüğü 2'nci ve 3'üncü golde yaptığı kritik hatalarla dikkat çekti. Tolga'ya tribünlerden de yoğun tepki geldi. Taraftarlar, "Fabri" tezahüratları yaptı. Karşılaşmanın 41 ve 65'nci dakikalarında bariz hatalar yapan Tolga Zengin, ardından 84'ncü dakikada da kritik bir hataya daha imza attı. Astra Giurgulu futbolcular bu pozisyonu değerlendiremezken, tribünlerden tecrübeli eldivene yine tepkiler geldi. Bu sırada Atınç, tribünlere tepki gösterip iki elini havaya kaldırdı.
Beşiktaş, tecrübeli kaleci ile sezon başında 3 yıllık yeni sözleşme yapmıştı.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:56
- Tolga Zengin'e tribünlerden tepki
Toplam 1
Yorum
123457 olur öylee hatalar o da bizim kalecimiz
- Geçti o günler!
Toplam 19
Yorum
kartalosman kim hesap soracakki hepsi azizin yaverleri..hesap soranlar kulüpten kovuluyor hemen
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 12
Yorum
taraftar Şans verildi olmadı olmıyorsa fazla israra gerek yok.Genç necip gibi kuvvetli ilerde iyi olabilecek bir oyuncuya şans tanınsa daha iyi.
Tolga Zengin'e tribünlerden tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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