 Sen önce kendine bak! – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Sen önce kendine bak!

    Sen önce kendine bak!

    20 Nisan'daki maç öncesi Fransızlar'dan küstah uyarı. ile karşılaşacak , Vodafone Arena önünde gerçekleşen intihar saldırısını gerekçe olarak gösterdi. Ancak unuttukları birşey vardı! 'da son 2 yılda gerçekleşen terör olaylarında 231 kişi hayatını kaybetti.

    'nde 20 Nisan'da ile karşılaşacak Lyon Kulübü, taraftarlarına küstahca bir çağrı yaptı. Fransız kulübü, bu maça taraftarlarının gelmemesini istedi. Radyo SCOOP'un haberine göre, bu çağrıya gerekçe olarak Vodafone Arena'nın önünde meydana gelen 38 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını gerekçe olarak gösterdi. Ancak Fransızlar bu çağrıyı yaparken çok önemli bir gerçeği görmemezlikten geldi! Fransa'da son iki yılda 3'ü Paris, biri de Nice şehirleri olmak üzere 4 terör saldırısı gerçekleşti. Bu saldırılarda 231 kişi hayatını kaybetti. Aynı zamanrda 379 kişi de yaralandı. Üstelik olaylar 'yı da aştı. Belçika ve ve Almanya'daki saldırılarda da 44 kişi öldü ve 419 kişi yaralandı.

    BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
    Son olarak da 3 gün önce İngiltere'nin başkenti Londra'da teröre 4 kişi kurban verilirken 40 kişi de yaralandı. Bu gerçeklere rağmen Fransızlar'ın küstahça çağrısı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Beşiktaşlı taraftarlar ve futbolseverler Fransız kulübü Lyon'un yaptığı bu paylaşıma tepki gösterdi. Lyon taraftarları ise forumlarda yaptığı paylaşımlarda, İstanbul'a gideceklerini belirttiler. Lyon'a tepkiler çığ gibi büyüyor.



    Fransa'da yakın zamanda birçok terör olayı gerçekleşmişti. Bu saldırılarda birçok kişi ölürken yaralanmalar da olmuştu. Fransızların bu olayları görmezlikten gelmesi inanılır gibi değil.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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