Sen önce kendine bak!
20 Nisan'daki maç öncesi Fransızlar'dan küstah uyarı. Beşiktaş ile karşılaşacak Lyon, Vodafone Arena önünde gerçekleşen intihar saldırısını gerekçe olarak gösterdi. Ancak unuttukları birşey vardı! Fransa'da son 2 yılda gerçekleşen terör olaylarında 231 kişi hayatını kaybetti.
BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Son olarak da 3 gün önce İngiltere'nin başkenti Londra'da teröre 4 kişi kurban verilirken 40 kişi de yaralandı. Bu gerçeklere rağmen Fransızlar'ın küstahça çağrısı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Beşiktaşlı taraftarlar ve futbolseverler Fransız kulübü Lyon'un yaptığı bu paylaşıma tepki gösterdi. Lyon taraftarları ise forumlarda yaptığı paylaşımlarda, İstanbul'a gideceklerini belirttiler. Lyon'a tepkiler çığ gibi büyüyor.
Fransa'da yakın zamanda birçok terör olayı gerçekleşmişti. Bu saldırılarda birçok kişi ölürken yaralanmalar da olmuştu. Fransızların bu olayları görmezlikten gelmesi inanılır gibi değil.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:14
- Junior Alonso sürprizi
Toplam 1
Yorum
Bence Elde Stoper Stoper oynabillecek Adamlar hepsi dönerse ve kiralik giderse Milosevic,Franco,Tosic,Marcelo,Rhodolfo,Necip,Mitrovic,
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Bence Anlamiyorum Oguzhan bu Sezon ne Gösterdi oynatiyorsunus ama Bence cok Daha verimli olabillecek Inler Forma yok
- Cenk Tosun: Hocam gol at bana gel dedi
Toplam 2
Yorum
Bence Evde Aslinda bögle Takimlara 2-0 Yetmez 4-0 5-0 yapacaksin class göstereceksin Korksunlar bizden
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