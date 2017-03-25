 Lyon’dan rövanşa taraftar gelmiyor – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    ’dan rövanşa taraftar gelmiyor

    Lyon’dan rövanşa taraftar gelmiyor
    'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibi 'un, taraftarlarını Türkiye'deki maçına getirmeyeceği iddia edildi. Fransız Radyosu olan Scoop'ta yer alan habere göre; Lyon yönetimi, 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş için taraftarların İstanbul'a gitmemesi yönünde uyarıda bulundu.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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