 Junior Alonso sürprizi – Fotomaç – 25 Mart 2017
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HEPSİ
    25 Mart 2017, Cumartesi
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    sürprizi

    Junior Alonso sürprizi
    'ın transfer listesine sürpriz bir isim daha eklendi. 'ın 'u 2-1 yendiği maçı TV'den izleyen Başkan Orman'ın, ev sahibi takımın ikinci golünü atan sol stoper Junior Alonso'yu beğendiği öğrenildi. Orman; sezon başında 2.5 milyon euro bonservisle Lille'e gelen fakat fazla şans bulamayan 24 yaşındaki Alonso için araştırma yapılmasını istedi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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