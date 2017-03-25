 Gökhan İnler İtalya yolcusu – Fotomaç – 25 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İtalya yolcusu

    Gökhan İnler İtalya yolcusu
    'ta 'in gözüne giremeyen , tekrar İtalya'ya dönüş yolunda. Serie A takımı 'nin, sezon başında Kara Kartal'a kaptırdığı 32 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli orta sahaya talip olduğu öğrenildi. İnler'in izinli olduğu önceki gün Cagliari'deki Elmas Havaalanı'nda görülmesi de iddiaları güçlendirdi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gökhan İnler İtalya yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.